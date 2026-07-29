29.07.2026 12:28 Badeseen in Hessen: Vor diesen Gewässern wird gewarnt

Ein Hitzewelle rollt durch Hessen: Da sind Badeseen für viele eine willkommene Abkühlung. Doch Achtung: Vor einigen Seen in dem Bundesland wird gewarnt!

Von Lea Winkler

Frankfurt am Main - Die nächste Hitzewelle in diesem Sommer rollt über Hessen und damit zieht es viele Menschen an die Badeseen. Doch Obacht: Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden stuft nur 44 der 61 bei der EU gemeldeten Badeseen in dem Bundesland als uneingeschränkt nutzbar ein.

In Hessen soll es extrem heiß werden, ein Badesee ist da für viele eine willkommene Abkühlung. Doch Achtung: Vor einigen Seen in Hessen wird gewarnt! (Symbolfoto) © 123RF/neptun0409 Viele der geprüften Gewässer hätten eine ausgezeichnete Qualität, die übrigen eine gute Qualität, sagte Gewässer-Experte Winfried Staudt vom HLNUG. Für einige Seen gelten jedoch Warn-Hinweise! Wegen eines erhöhten Vorkommens von Cyanobakterien, besser bekannt als Blaualgen, raten Gesundheitsämter an mehreren Stellen vom Baden ab oder empfehlen besondere Vorsicht, wie das HLNUG auf seiner Internetseite informiert. Im Schultheis-Weiher im Landkreis Offenbach unweit von Frankfurt wurde bereits Ende Juni aufgrund vermehrten Aufkommens an Blaualgen ein Badeverbot verhängt. Frankfurt Lokal Große CSD-Parade in Frankfurt: Tausende ziehen durch die Stadt Blaualgen können Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Auch Haut- und Augenreizungen sind möglich, wenn Menschen mit dem Wasser in Kontakt kommen.

Warnung: Schlechte Sicht unter Wasser in Badeseen noch gefährlicher