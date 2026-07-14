Verdreckt, WC geschlossen, benutzte Spritzen: Bundesweit schlimmster Rastplatz liegt bei Frankfurt

Frankfurt am Mainz - Bei einer Stichprobe testete der ADAC bundesweit 50 unbewirtschaftete Rastplätze mit Sanitäranlagen. Anlagen in Hessen bildeten dabei wieder einmal das Schlusslicht.

Der Rastplatz "Stadtwald" bei Frankfurt schnitt beim ADAC-Test am schlechtesten ab. © ADAC/obs

Teilweise hätten sie schlechter abgeschnitten als bei der letzten Stichprobe vor vier Jahren. Es mangele massiv an Sauberkeit: "WC-Häuschen sind entweder verdreckt oder gleich ganz geschlossen, zudem fehlt es an Lärmschutz, behindertengerechter Ausstattung und Parkplätzen für Gespanne".

Bundesweites Schlusslicht sei die Rastanlage "Stadtwald" an der hochbelasteten A3 bei Frankfurt.

"Wer hier auf Toilette möchte, muss weiterfahren oder gleich die Botanik aufsuchen. Bereits vor vier Jahren war das WC-Häuschen geschlossen, mittlerweile gibt es dort nicht mal mehr mobile Toiletten", teilt der ADAC mit.

Der Gesamtzustand sei stark verdreckt, Mülltonnen seien je nach Wochentag übergequollen. Ende Juni sei benutztes Spritzbesteck auf dem Gehweg gefunden worden.