Kein Verbot von Pro-Palästina-Demo am Samstag in Frankfurt: 400 Teilnehmer erwartet

Frankfurt am Main - Etwa 400 Menschen werden am Samstag zu einer Pro-Palästina-Demonstration in Frankfurt erwartet.

Etwa 400 Teilnehmer werden bei der Demo am Samstag erwartet. (Archivfoto) © Andreas Arnold/dpa

Die Demonstration mit dem Titel "Widerstand ist Völkerrecht; Palästina darf sich wehren, auch mit Steinen und Gewehren!" werde nicht verboten, teilte das Ordnungsamt mit. Für ein Versammlungsverbot seien die Voraussetzungen nicht gegeben.

Die Versammlungsbehörde habe die Staatsanwaltschaft um eine Einschätzung gebeten, ob "der Titel der angemeldeten Versammlung strafbar sein könnte, insbesondere wegen Volksverhetzung", hieß es.

Das habe die Staatsanwaltschaft aber verneint. Die Versammlungsbehörde habe allerdings andere Maßnahmen erlassen, etwa zum Verlauf der Route.