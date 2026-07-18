Große CSD-Parade in Frankfurt: Tausende ziehen durch die Stadt

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Am Samstag findet in Frankfurt die große Parade zum Christopher Street Day (CSD) statt. Es kommt daher zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der City!

Von Isabell Scheuplein

Frankfurt am Main - Mit Regenbogenflaggen, viel Musik und guter Stimmung ziehen Tausende Menschen am Samstag bei der Parade zum Christopher Street Day (CSD) durch die Frankfurter City, es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

CSD 2026 in Frankfurt am Main: Eine Demonstrantin verteilt Seifenblasen.
CSD 2026 in Frankfurt am Main: Eine Demonstrantin verteilt Seifenblasen.  © Hannes P. Albert/dpa

Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden am Nachmittag auf 15.000 bis 17.000, wie eine Sprecherin sagte. Hinzu kamen demnach zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer am Straßenrand. Im Vorfeld waren mehr als 10.000 Menschen zu der Demonstration erwartet worden.

Für die Parade hatten sich 120 Gruppen der LGBTQ-Community angemeldet und damit mehr als im Vorjahr, wie die Veranstalter mitteilten. Der CSD steht in diesem Jahr unter dem Motto "Demokratie braucht keine Alternative".

Vor der Parade am Samstag wurde zunächst bei einer Kundgebung am Römer die Regenbogenflagge gehisst. Die geplante Route führte dann über Korn- und Rossmarkt, Neue Mainzer Straße und Konrad-Adenauer-Straße bis zum Main.

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Das Ende ist für etwa 16.30 Uhr geplant. Danach kann am Main nahtlos weitergefeiert werden.

CSD 2026 in Frankfurt am Main: Eine Dragqueen trägt einen Hut mit den Schriftzügen „Love“ und „Pride“.
CSD 2026 in Frankfurt am Main: Eine Dragqueen trägt einen Hut mit den Schriftzügen „Love“ und „Pride“.  © Hannes P. Albert/dpa

Queerfeindliche Übergriffe in Frankfurt in der Nacht zu Samstag

Das viertägige Programm hatte bereits am Donnerstag mit einem Straßenfest am Main begonnen. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 150.000 Besucherinnen und Besuchern.

Bislang sei die heutige Veranstaltung ohne Zwischenfälle geblieben, sagte die Polizeisprecherin am frühen Nachmittag. In der Nacht hat es in Frankfurt jedoch queerfeindliche Übergriffe gegeben.

Erstmeldung vom 18. Juli, 7.43 Uhr, aktualisiert um 15.37 Uhr.

Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa

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