Besoffener Randale-Passagier in Handschellen aus Flieger geholt
Frankfurt am Main - Am Donnerstag musste die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt einen aggressiven, sehr betrunkenen 42 Jahre alten Mann unter Zwang und in Handschellen aus einem gerade gelandeten Flieger aus dem südspanischen Málaga holen.
Der Kapitän des Flugzeugs hatte zuvor der Polizei den renitenten Fluggast gemeldet und um Hilfe gebeten.
Der 42-Jährige soll sich laut einem Polizeisprecher während des Flugs den Anweisungen des Kabinenpersonals widersetzt und die Crew bedroht haben. Zudem habe er einen Vorhang, der die unterschiedlichen Sitzbereiche voneinander trennt, zerstört.
Gegenüber den Beamten habe er sich nach deren Eintreffen ebenfalls aggressiv und unkooperativ gezeigt. Letztlich hätten ihm die Beamten Handschellen angelegt, da er nach ihnen geschlagen und getreten habe.
Dann wurde er aus dem Flieger geführt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Gegen den 42-Jährigen werde nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.
Titelfoto: Boris Rössler/dpa