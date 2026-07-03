Besoffener Randale-Passagier in Handschellen aus Flieger geholt

Frankfurt am Main - Am Donnerstag musste die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt einen aggressiven, sehr betrunkenen 42 Jahre alten Mann unter Zwang und in Handschellen aus einem gerade gelandeten Flieger aus dem südspanischen Málaga holen.

Als der 42-Jährige begann auf die Bundespolizisten einzuschlagen und zu -treten, legten diese ihm Handschellen an und führten ihn aus dem Flieger. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Der Kapitän des Flugzeugs hatte zuvor der Polizei den renitenten Fluggast gemeldet und um Hilfe gebeten.

Der 42-Jährige soll sich laut einem Polizeisprecher während des Flugs den Anweisungen des Kabinenpersonals widersetzt und die Crew bedroht haben. Zudem habe er einen Vorhang, der die unterschiedlichen Sitzbereiche voneinander trennt, zerstört.

Gegenüber den Beamten habe er sich nach deren Eintreffen ebenfalls aggressiv und unkooperativ gezeigt. Letztlich hätten ihm die Beamten Handschellen angelegt, da er nach ihnen geschlagen und getreten habe.