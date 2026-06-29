Wegen Rekord-Hitzewelle: Rettungsdienst in Frankfurt im "Ausnahmezustand"

Frankfurt am Main - Die Hitzewelle mit neuen Rekordwerten jenseits von 40 Grad hat den Rettungsdienst und die Kliniken von Frankfurt an die Grenze der Überlastung gebracht: In einer Mitteilung wird wörtlich von einem "Ausnahmezustand" gesprochen!

Über die Warn-App NINA wurde auf die Überlastung beim Frankfurter Rettungsdienst hingewiesen. © Screenshot/NINA

Infolge der "extremen Temperaturen der letzten Tage" sei die "Notfallrettung überlastet", heißt es in einer Warnung, die am Montagnachmittag über die Notfall-App NINA verschickt wurde.

"Die Zahl an hitzebedingten Notfällen ist sehr hoch. Die Notfallrettung Frankfurt am Main befindet sich in einem Ausnahmezustand. Trotz zusätzlicher eingesetzter Rettungswagen kann es zu Wartezeiten Kommen", heißt es wörtlich in der Mitteilung.

Die Frankfurter Feuerwehr teilte ergänzend am Montag mir, dass die "Auslastung in der Leitstelle sowie im Rettungsdienst und in den Krankenhäusern der Stadt" weiterhin "extrem erhöht" sei. Es gäbe aktuell rund 50 Prozent mehr Notfall-Einsätze als im Durchschnitt.

Die erwartete Entlastung für die Einsatzkräfte nach der Abkühlung in der Nacht zu Montag sei nicht eingetreten.