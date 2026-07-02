Entwarnung für Frankfurt: Notfall-Rettung "wieder stabil"

Frankfurt am Main - Der Rettungsdienst in Frankfurt arbeitet wieder unter normalen Bedingungen. Die Frankfurter Feuerwehr gab am Donnerstag offiziell Entwarnung. Zuvor hatte die zurückliegende Hitzewelle mit Rekordwerten jenseits der 40 Grad die Notfall-Rettung in der Stadt in einen " Ausnahmezustand " versetzt.

Die extreme Hitzewelle im Juni brachte den Rettungsdienst in Frankfurt an die Grenze der Überlastung. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Die Lage sei "wieder stabil", teilte ein Feuerwehrsprecher mit und ergänzte: "Die Einsatzzahlen sind im Vergleich zu den vergangenen Tagen wieder auf einem moderaten Niveau."

Vorsorglich bleibe aber noch für einige Tage "eine leicht erhöhte Vorhaltung mit zusätzlichen Rettungswagen bestehen", hieß es weiter.

Das Resümee der Feuerwehr zu den zurückliegenden Hitze-Tagen ist drastisch: An den "besonders heißen Tagen von Freitag bis einschließlich Montag" seien jeweils mehr als 500 Rettungsdienst-Einsätze zu bewältigen gewesen.

"Im Durchschnitt verzeichnet der Rettungsdienst in Frankfurt rund 350 Einsätze pro Tag", betonte der Sprecher.