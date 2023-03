Deutschlandticket-Verkauf in Frankfurt und Hessen: Das müsst Ihr wissen

Frankfurt am Main - Vor Verkaufsbeginn des Deutschlandtickets Anfang April laufen auch in Frankfurt und Hessen letzte Vorbereitungen.

Das Ticket soll an das beliebte 9-Euro-Ticket aus dem Sommer 2022 anknüpfen - damals waren vor allem im Freizeitverkehr Bahnen und Bahnsteige überfüllt.

Das Deutschlandticket soll den Menschen das bundesweite Fahren mit dem öffentlichen Personennahverkehr ermöglichen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Kundinnen und Kunden mit Zeitkarten sollen über Wechselmöglichkeiten per Brief informiert werden. Das neue Ticket ist weitaus günstiger als bisherige Wochen-, Monats- und Jahreskarten, dennoch lohnt sich in manchen Fällen ein genauer Blick. Denn die Mitnahmeregelungen sind bei den bisherigen Zeitkarten großzügiger, zudem gibt es übertragbare Versionen.

Das 49-Euro-Ticket ist dagegen nicht übertragbar, kostenlos mitfahren dürfen nur Kinder bis fünf Jahre bzw. im Gebiet des NVV nicht eingeschulte Kinder bis sechs Jahre. Der RMV will seine bestehenden Fahrkarten erst einmal beibehalten und beobachten, wie sich die Nachfrage entwickelt.

Das Seniorenticket und das Schülerticket wird es weiter geben. Geringverdiener in Hessen sollen ab Anfang August ein günstigeres Deutschlandticket kaufen können. Es werde 31 Euro pro Monat kosten, teilte das Verkehrsministerium in Wiesbaden mit. Die günstigere Version sei für Menschen, die Bürgergeld, Sozialgeld oder Wohngeld erhielten.

Kritiker des Deutschlandtickets bemängeln den Preis, der mit 49 Euro deutlich über dem 9-Euro-Tickt liegt. Zwar gab es den Vorschlag von 29 Euro als Preis für das bundesweit gültige Nahverkehrsticket, doch der wurde von den politischen Entscheidungsträgern nicht berücksichtigt.