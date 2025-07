Polizei-Einsatz beim Flughafen Frankfurt wegen Mann mit "Pistole"

Frankfurt am Main - Bei der Esso-Tankstelle unmittelbar an der nördlichen Grenze des Frankfurter Flughafens kam es am Mittwochnachmittag zu einem größeren Polizei-Einsatz .

Mehrere Streifenwagen rückten am Mittwoch zu der Esso-Tankstelle in der "Unterschweinstiege" beim Frankfurter Flughafen aus. (Symbolfoto) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Ein Zeuge hatte sich kurz zuvor gegen 16 Uhr per Mobiltelefon bei der Polizei gemeldet: Beim Tanken sei ihm ein Mann aufgefallen, der "augenscheinlich in einer Bauchtasche kramte und hierbei einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand hielt", wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt am Donnerstag erklärte.

Mehrere Streifenwagen wurden umgehend alarmiert. Die Tankstelle in der Straße "Unterschweinstiege" liegt in unmittelbarer Nähe zum Airport-Gelände.

Schon nach kurzer Zeit waren zahlreiche Polizisten vor Ort und nahmen einen 21-jährigen Mann fest. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen stießen die Beamten auf eine Pfefferpistole, die einer scharfen Schusswaffe zum Verwechseln ähnlich sah. Es handelte sich damit um eine sogenannte Anscheinswaffe.

"Der junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen", setzte ein Sprecher hinzu.