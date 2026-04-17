Die Freibad-Saison startet: Hier öffnen am Samstag die ersten Bäder!
Von Mona Wenisch
Frankfurt am Main – Als traditionell eines der Ersten in Hessen öffnet am Samstag das Freibad Hausen in Frankfurt.
Es ist damit das erste Freibad in der Stadt, wie die Bäderbetriebe Frankfurt mitteilten. Die Saison in dem Freibad beginnt am Samstag um 10 Uhr, anschließend ist es täglich von 6.30 bis 20 Uhr geöffnet.
Auch in anderen Orten in Hessen startet die Saison an diesem Wochenende.
Im nordhessischen Wolfhagen (Landkreis Kassel) geht die Vorsaison ebenfalls am Samstag los – mit einem Tag der offenen Tür im Erlebnisbad. Dieses wird durch Biowärme beheizt.
Nach und nach kommen dann weitere Freibäder in Hessen dazu. Im Norden Frankfurts öffnet zum Beispiel am 1. Mai das Freibad im Stadtteil Nieder-Eschbach.
Titelfoto: Andreas Arnold/dpa