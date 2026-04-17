Die Freibad-Saison startet: Hier öffnen am Samstag die ersten Bäder!

Frankfurt am Main – Als traditionell eines der Ersten in Hessen öffnet am Samstag das Freibad Hausen in Frankfurt .

Ein Schwimmer zieht im Freibad in Hausen seine Bahnen: Das Bad öffnet bereits am Samstag und ist damit eines der Ersten in Hessen. © Andreas Arnold/dpa

Es ist damit das erste Freibad in der Stadt, wie die Bäderbetriebe Frankfurt mitteilten. Die Saison in dem Freibad beginnt am Samstag um 10 Uhr, anschließend ist es täglich von 6.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Auch in anderen Orten in Hessen startet die Saison an diesem Wochenende.

Im nordhessischen Wolfhagen (Landkreis Kassel) geht die Vorsaison ebenfalls am Samstag los – mit einem Tag der offenen Tür im Erlebnisbad. Dieses wird durch Biowärme beheizt.