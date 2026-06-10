Mit über drei Promille unterwegs: Polizei erwischt volltrunkenen Autofahrer gleich zweimal

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Nachdem ein 67-jähriger Autofahrer mit über drei Promille erwischt wurde, stellte die Polizei seinen Schlüssel sicher. Doch das konnte den Mann nicht stoppen.

von Paul Schiffgens

Hofheim/Frankfurt - Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist innerhalb weniger Stunden in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) und in Frankfurt zweimal von der Polizei erwischt worden.

Beim ersten Mal zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von über drei Promille an. (Symbolbild)
Beim ersten Mal zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von über drei Promille an. (Symbolbild)  © Uli Deck/dpa

Als die Beamten den Mann in der Nacht auf Dienstag zunächst an einer Tankstelle kontrollierten, stellten sie einen Atemalkoholwert von über drei Promille fest, so die Polizei.

Der Autoschlüssel des Mannes sei daraufhin sichergestellt worden. Zudem musste der 67-Jährige die Nacht in Gewahrsam verbringen, hieß es.

Auch am nächsten Morgen sei ihm der Schlüssel entgegen seinem Wunsch nicht ausgehändigt worden, so die Polizei. Er habe zu diesem Zeitpunkt weiterhin einen Alkoholwert von über zwei Promille aufgewiesen.

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Daraufhin sei der Mann mit dem Taxi zu seinem Auto gefahren und habe dieses mit seinem Zweitschlüssel abgeholt. Als die Polizei ihn zu Hause aufsuchte, stellte sie einen Alkoholwert von fast vier Promille fest. 

Aufgrund seines Verhaltens musste der 67-Jährige laut Polizei eine erneute Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der Autofahrer muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

Titelfoto: Uli Deck/dpa

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