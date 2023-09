Ende einer Ära: Binding-Bier kommt nur noch diese Woche aus Frankfurt

"Die Produktion in der Binding-Brauerei ist bereits vor einigen Wochen heruntergefahren worden", teilte die Sprecherin mit. Die Verlagerung an andere Standorte der Gruppe sei "in vollem Gange".

"Die letzte Abfülltätigkeit in der Binding-Brauerei ist nach derzeitigen Planungen für Freitag vorgesehen", teilte eine Sprecherin der Radeberger-Gruppe am Dienstag auf Anfrage mit.

Die Unternehmenszentrale der zum Oetker-Konzern gehörenden Radeberger-Gruppe am Sachsenhäuser Berg in Frankfurt mit etwa 400 Mitarbeitern soll dort bestehen bleiben. "Unser Unternehmenssitz ist und bleibt Frankfurt am Main", bekräftigte die Sprecherin.

Was aus den Produktionsanlagen in Frankfurt wird, stehe noch nicht in allen Fällen fest: "Anlagen, die weiter genutzt werden können, wie zum Beispiel eine Mehrweg-Abfüllanlage der Binding-Brauerei, werden an Schwesterstandorte verlagert, andere werden verwertet. Aber das sind Prozesse, die erst in den kommenden Tagen und Wochen abschließend entschieden werden", teilte die Sprecherin mit.