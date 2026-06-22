Erhebliche Einschränkungen am Hauptbahnhof ab 10. Juli: Diese Linien sind davon betroffen

Frankfurt am Main - Wegen Bauarbeiten am Hauptbahnhof Frankfurt müssen Pendler und Reisende ab dem 10. Juli mit erheblichen Einschränkungen im S-Bahn- und Regionalverkehr rechnen.

Vom 10. Juli bis zum 10. August müssen sich Fahrgäste am Frankfurter Hauptbahnhof auf erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. © Helmut Fricke/dpa

Nach Angaben der Deutschen Bahn entfallen im Zeitraum bis zum 10. August etwa die Linien RE4 und RE14 zwischen dem Mainzer und dem Frankfurter Hauptbahnhof. Auch die Züge der Linie RB12 zwischen Frankfurt-Höchst und Frankfurt Hbf fallen aus.

Die Linien RE2 und RE3 werden demnach zwischen Mainz Hbf und Frankfurt Hbf über Frankfurt-Höchst umgeleitet.

Auch bei anderen Verbindungen über den Frankfurter Hauptbahnhof sei mit Verspätungen oder Gleiswechseln zu rechnen.