Erhöhte Waldbrandgefahr in Frankfurt und Hessen: Boden und Laub stark ausgetrocknet

Frankfurt am Main - Kein Regen seit geraumer Zeit: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) weist in einer aktuellen Übersicht für den Donnerstag erhöhte Waldbrandgefahr für weite Teile von Hessen aus, insbesondere für die südliche Hälfte des Bundeslandes.

Schon "kleinste Zündquellen" könnten einen Waldbrand entfachen, mahnte die Frankfurter Klima- und Umweltdezernentin.

Am Freitag und am Samstag soll dann in ganz Hessen erhöhte Waldbrandgefahr bestehen, in einigen Regionen im Süden sogar stark erhöhte Gefahr.

Vor diesem Hintergrund wandte sich auch die Frankfurter Klima- und Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodríguez (33, Grüne) kürzlich an die Bevölkerung und rief "alle Bürgerinnen und Bürger zu besonderer Vorsicht auf, insbesondere im Wald".

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit seien der Boden und das Laub in den Wäldern stark ausgetrocknet. Dies stelle "eine erhebliche Brandgefahr dar".

"Schon kleinste Zündquellen können bei diesen Bedingungen schnell ein Feuer entfachen", hieß es weiter.