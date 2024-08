18.08.2024 15:50 Betrunkener randaliert in Frankfurt, verletzt sich und greift Sanitäter an

Bei der Gaststätte Im Prüfling in Frankfurt-Bornheim randalierte am frühen Freitagmorgen ein Mann, verletzte sich und griff dann einen Sanitäter an.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Bei einem Rettungsdienst-Einsatz in der Mainmetropole Frankfurt wurde ein Sanitäter angegriffen und verletzt. Bei einem Rettungsdienst-Einsatz in Frankfurt-Bornheim wurde ein 41-jähriger Sanitäter attackiert und verletzt. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler Der Vorfall ereignete sich bereits in den frühen Morgenstunden des zurückliegenden Freitags im Stadtteil Bornheim, wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte. Demnach rückte ein Streifenwagen gegen 5.30 Uhr zu der Gaststätte "Im Prüfling" aus, da dort ein betrunkener Mann randalierte. Am Tatort trafen die Beamten auf einen 38-Jährigen, der sich zuvor beim Einschlagen einer Fensterscheibe an der Hand verletzt hatte und blutete. Ein Rettungswagen wurde daher hinzugerufen. Frankfurt Lokal CSD in Frankfurt: Tausende setzen ein Zeichen für Vielfalt Die Einsatzkräfte des Rettungsdiensts waren rasch zur Stelle. Ein Sanitäter begann mit der Versorgung des verletzten 38-Jährigen. Doch der Randalierer ging unvermittelt zum Angriff über: Er versetzte "einem 41-jährigen Rettungsdienst-Mitarbeiter einen Kopfstoß und verletzte diesen leicht", wie ein Sprecher erklärte. Die Polizisten schritten umgehend ein und nahmen den Gewalttäter fest, der auch gegenüber den Ordnungshütern erheblichen Widerstand leistete. Zudem "beleidigte er die Polizeibeamten lautstark", setzte der Sprecher hinzu. Der 38-Jährige wurde im Anschluss und auf richterliche Anordnung hin "zur Ausnüchterung" in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an.

