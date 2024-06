Nach 6-jähriger Haft in der Türkei: Patrick K. unter Tränen zurück in Deutschland!

Frankfurt am Main/Gießen - Mehr als sechs Jahre hinter Gittern in der Türkei sind für den 35 Jahre alten Gießener Patrick K. zu Ende. Er ist nach Deutschland zurückgekehrt - und wurde herzlich empfangen.

Bei seiner Ankunft wurde der sichtlich bewegte Patrick K. (35) nach über sechs Jahren Haft in der Türkei am Frankfurter Flughafen mit Blumen empfangen. © Boris Rössler/dpa

Mit Blumen und Plakaten, unter anderem mit der Aufschrift "Willkommen daheim lieber Patrick" ist K. von seiner Familie am Abend des gestrigen Mittwochs am Frankfurter Flughafen empfangen worden.

Der damals 29-Jährige war türkischen Angaben zufolge im März 2018 im Grenzgebiet zu Syrien in einer militärischen Sperrzone festgenommen worden.



Unter Tränen umarmten sich der Rückkehrer und seine Mutter. "Ich bin überwältigt", sagte diese der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Gut siehst du aus", habe ihr Sohn ihr als Erstes gesagt, als sie sich wiedersahen.

Zuvor war Patrick K. nach eigenen Angaben von der Bundespolizei direkt nach der Landung am Flugzeug in Empfang genommen und untersucht worden. Nach rund zwei Stunden konnte er dann seine Familie sowie Unterstützer sehen.

Nach Angaben seiner Anwältin hatte Patrick K. das Gefängnis in Ankara am Sonntag verlassen und befand sich in Abschiebehaft.

Die Staatsanwaltschaft in der Türkei hatte ihm vorgeworfen, sich der Kurdenmiliz YPG in Syrien anschließen zu wollen. Diese gilt in der Türkei wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation. Im Oktober 2018 wurde K. wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt.