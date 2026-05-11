Hantavirus: Warum sind die vier Passagiere nach Frankfurt gekommen?

Frankfurt am Main - Nach dem Ausbruch des Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" werden vier Passagiere in Frankfurt untersucht. Denn die Unimedizin ist auf solche Fälle besonders vorbereitet. Aber wie genau?

In der Nacht zum Montag trafen die vier betroffenen Personen an der Frankfurter Uniklinik ein. © 5VISION.NEWS

"Die Personen werden dort in einer spezialisierten Sonderisolierstation des STAKOB-Zentrums betreut und medizinisch untersucht", sagte ein Sprecher der Unimedizin.

STAKOB steht für "Ständiger Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger" und ist ein bundesweites Expertennetzwerk.

"Außerdem werden zur Sicherheit Proben in den virologischen Laboren sowohl in Frankfurt als auch in Marburg auf das Virus getestet", heißt es.

Frankfurt hat seit Jahrzehnten Erfahrung mit solchen Infektionskrankheiten. 1967 seien erstmals Patienten mit dem Marburgfieber in Frankfurt behandelt worden, heißt es auf der Homepage.