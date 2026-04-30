Polizei-Großkontrolle im Bahnhofsviertel: 38 Strafanzeigen und 13 vollstreckte Haftbefehle

Frankfurt am Main - Bei einer weiteren Kontrollaktion im Frankfurter Bahnhofsviertel hat die Polizei knapp 200 Menschen überprüft.

Im Rahmen der sogenannten Innenstadtoffensive hat die Polizei am Mittwoch im Frankfurter Bahnhofsviertel erneut knapp 200 Menschen überprüft. © Boris Rössler/dpa

Dabei stellten die Beamten am Mittwoch 38 Strafanzeigen und vollstreckten 13 Haftbefehle, wie das hessische Innenministerium mitteilte.

Unter den Anzeigen waren je 17 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Außerdem wurden Drogen und Bargeld sichergestellt.

Nach Angaben des Innenministeriums war es die 53. Aktion seit Beginn der sogenannten Innenstadtoffensive im Februar 2024.

Innenminister Roman Poseck (56, CDU) kündigte an, der Kontrolldruck im Bahnhofsviertel werde hochgehalten.