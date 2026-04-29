Hausverbot droht: Kein Alkohol-Konsum mehr am Frankfurter Hauptbahnhof!

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Ab dem 1. Mai ist am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main der Konsum von Alkohol verboten. Beim Verstoß drohen Platzverweise und ein Hausverbot.

Von Anna Müller

Frankfurt am Main - Die Deutsche Bahn führt ab dem 1. Mai ein Alkoholverbot am Frankfurter Hauptbahnhof ein.

Kontrolliert wird das Verbot durch Mitarbeiter der DB-Sicherheit.
Kontrolliert wird das Verbot durch Mitarbeiter der DB-Sicherheit.  © Mona Wenisch/dpa

Wie eine Bahn -Pressesprecherin mitteilte, ist es dann nicht mehr erlaubt auf dem Gelände Alkohol zu trinken oder alkoholische Getränke dabei zu haben, die dort konsumiert werden sollen. 

In den Restaurants und Geschäften, in denen Alkohol verkauft wird, darf weiterhin getrunken werden.

Auch geschlossene Gefäße, die nicht für den Verzehr vor Ort gedacht sind, dürfen mitgenommen werden.

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Das Alkoholverbot soll das Sicherheitsempfinden am Bahnhof verbessern und ist Teil des DB-Sofortprogramms für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen.

Kontrolliert wird das Verbot durch Mitarbeiter der DB-Sicherheit. Der Verstoß gegen die Regel kann bereits in der 14-tägigen Einführungsphase zum Platzverweis führen und bei wiederholtem Verstoß zum Hausverbot.

Titelfoto: Mona Wenisch/dpa

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