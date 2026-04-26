Wursttheke ganz ohne Tier: "Vegane Fleischerei" öffnet in Frankfurt am Main und Mainz

Mainz/Frankfurt - Die Waren hinter der Ladentheke sehen aus wie beim Metzger – doch sie sind aus Erbsen, Weizen, Soja und Gemüse gemacht: In Mainz hat am Samstag eine Filiale der Kette "Die Vegane Fleischerei" eröffnet. Eine weitere Filiale wird am 9. Mai in Frankfurt eröffnen.

Bei der Neueröffnung der Filiale von "Die Vegane Fleischerei" hat sich in Mainz am Samstag eine lange Schlange gebildet. © Andreas Arnold/dpa

Angeboten werden mehrere Sorten Wurst sowie unter anderem Schnitzel, Frikadellen und Gulasch, jeweils ohne tierische Bestandteile.

Das Angebot richte sich an Menschen, die den Geschmack von Wurst und Fleisch mögen, aber nicht wollten, dass diese aus tierischen Bestandteilen hergestellt würden, sagt die Betreiberin der Mainzer Niederlassung, Julia Rubin: "Die Idee ist, dass man den Geschmack aus der Kindheit haben kann, aber ohne Fleisch."

Auch mehrere Sorten Käse führt der Laden, die alle ohne Milch hergestellt wurden. Zur Eröffnung bildete sich eine lange Menschenschlange vor der Tür.