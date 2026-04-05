Heller und einladender: Wann öffnen die ersten Geschäfte in der neuen Hauptbahnhof-B-Ebene?

Frankfurt am Main - Seit Jahren ist die Tiefebene des Frankfurter Hauptbahnhofs eine Baustelle - nun sollen bald die ersten Geschäfte in der neu gestalteten Ladengalerie eröffnen.

Seit 2020 wird die B-Ebene im Frankfurter Hauptbahnhof umgebaut. Jetzt sollen bald wieder die ersten Geschäfte öffnen. © Boris Rössler/dpa

"Die Arbeiten sind langfristig im Plan", sagte der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, Ismail Ertug, der Deutschen Presse-Agentur. Im Juni sollen die ersten Firmen einziehen.

Nach und nach kämen dann weitere Geschäfte hinzu. "Es ist deutlich heller und wir erwarten uns eine höhere Attraktivität für unsere Fahrgäste", sagte Ertug, der sein Amt zum Januar 2026 antrat.

Seit Oktober 2020 wird die B-Ebene umgebaut, in der es früher dunkle und auch übel riechende Ecken gab.

Die Tiefebene verbindet S- und U-Bahn-Verkehr mit der Stadt sowie den oberirdischen Zugverkehr. Der Umbau soll auch die Wege verkürzen.

Die Bahn setzt unter anderem auf neue Ladenfassaden und ein neues Beleuchtungskonzept. Entstehen soll ein "einladender, lichtdurchfluteter Bereich mit Einkaufsmöglichkeiten".