US-Bürger mit Kinder-Pornografie am Frankfurter Flughafen gestoppt
Von Christine Schultze
Frankfurt am Main - Einem US-Bürger ist am Flughafen Frankfurt wegen kinderpornografischer Inhalte auf seinem Smartphone die Einreise verweigert worden.
Beamte der Bundespolizei hatten den 62-Jährigen am Dienstag wegen eines entsprechenden Fahndungshinweises kontrolliert.
Auf seinem Smartphone seien dabei Videos mit kinderpornografischen Inhalten festgestellt worden, teilte Polizeisprecher mit.
Der Mann musste zur Wache mitkommen, wo das Handy als Beweismittel sichergestellt wurde. Die US-Behörden seien über den Vorfall informiert worden.
Einreise verweigert, Ermittlungsverfahren eingeleitet
Neben der Verweigerung der Einreise sei auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten gegen den Mann eingeleitet worden.
Er sei am folgenden Tag zurück nach Seattle geflogen.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa