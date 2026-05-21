US-Bürger mit Kinder-Pornografie am Frankfurter Flughafen gestoppt

Frankfurt am Main - Einem US-Bürger ist am Flughafen Frankfurt wegen kinderpornografischer Inhalte auf seinem Smartphone die Einreise verweigert worden.

Die Bundespolizei hatte den 62-Jährigen wegen eines Fahndungshinweises kontrolliert. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

Beamte der Bundespolizei hatten den 62-Jährigen am Dienstag wegen eines entsprechenden Fahndungshinweises kontrolliert.

Auf seinem Smartphone seien dabei Videos mit kinderpornografischen Inhalten festgestellt worden, teilte Polizeisprecher mit.

Der Mann musste zur Wache mitkommen, wo das Handy als Beweismittel sichergestellt wurde. Die US-Behörden seien über den Vorfall informiert worden.