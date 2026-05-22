Hohe Stau-Gefahr zu Pfingsten in Hessen: Das müssen Autofahrer wissen

Frankfurt am Main - Autofahrerinnen und Autofahrer sollten am kommenden Pfingstwochenende in Hessen ausreichend Geduld mitbringen. Aufgrund der zentralen Lage des Bundeslandes könne es vermehrt zu Staus auf den Fernstraßen kommen, teilte der ADAC Hessen-Thüringen mit.

Autofahrer müssen am Pfingstwochenende in Hessen auf mehreren Autobahnen mit Staus rechnen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Insbesondere am Freitagnachmittag und Pfingstmontag rechnet der ADAC mit vermehrten Staus auf den Autobahnen.

Wer möglichst entspannt reisen möchte, solle demnach einige Punkte beachten: "Fahrten sollten – wenn möglich - außerhalb der Hauptreisezeiten geplant werden. Besonders empfehlenswert sind die frühen Morgen- oder späten Abendstunden", hieß es.

"Besonders gefährdet sind die Hauptverkehrsachsen, die die großen Ballungsräume und Urlaubsregionen verbinden", erklärt Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen.

Auch auf den Zufahrten zu touristisch attraktiven Regionen wie dem Rheingau, dem Taunus oder dem Vogelsberg erwarte man ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Aufgrund von Dauerbaustellen seien zusätzliche Engpässe zu erwarten.