Mann rastet im Drogenrausch aus und beißt Polizisten

Frankfurt am Main - Eine Personen-Kontrolle im Frankfurter Bahnhofsviertel eskalierte: Eine Polizistin wurde mehrfach getreten, einem Beamten wurde ins Bein gebissen!

Die Polizisten wollten im Frankfurter Bahnhofsviertel einen Mann kontrollieren, doch die Situation eskalierte. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag in der Moselstraße, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Samstag mitteilte.

Demnach wollten Polizisten gegen 16.50 Uhr einen 37 Jahre alten Mann kontrollieren, "da gegen ihn eine Aufenthaltsverbotsverfügung für das Bahnhofsviertel besteht", wie ein Sprecher erklärte.

Der 37-Jährige floh jedoch angesichts der Polizei. Es kam zu einer kurzen Verfolgungsjagd, dann konnte einer der Beamten den Flüchtenden ergreifen.

"Bei seiner anschließenden Fesselung leistete er durchgehend Widerstand, weshalb er unter erheblichem Kraftaufwand zu Boden gebracht und schließlich fixiert wurde", hieß es weiter.

Am Boden liegend gab der Mann weiter nicht auf: Im Drogenrausch trat er mehrfach gegen die Beine einer 32-jährigen Beamtin und biss einen 25 Jahre alten Polizisten in den Unterschenkel.