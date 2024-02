Heute großer Fastnachtszug in Frankfurt: Zahlreiche Straßensperrungen

Am heutigen Sonntag findet der große Fastnachtszug in Frankfurt am Main statt, es kommt daher zu umfangreichen Straßensperrungen in der Innenstadt!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - "Im Herzen Europas, in Frankfurt am Main, feiern wir Fassenacht, wie kann's anners sein", unter diesem Motto findet am heutigen Sonntag der Frankfurter Fastnachtszug 2024 statt. Autofahrer müssen sich auf umfangreiche Straßensperrungen einstellen!

Der große Frankfurter Fastnachtszug durch die Innenstadt der Mainmetropole findet traditionell immer am Fastnachtssonntag statt. (Archivbild) © Helmut Fricke/dpa Der aus 185 Zugnummern bestehende Fastnachtszug soll laut Polizei um 12.21 Uhr beginnen, die Strecke verläuft durch die Innenstadt von Frankfurt. Demnach werden die Närrinnen und Narren mit ihren Motivwagen durch diese Straßen ziehen:

Neue Mainzer Straße

Friedensstraße

Kaiserstraße

Roßmarkt

Katharinenpforte

Bleidenstraße

Töngesgasse

Fahrgasse

Battonnstraße

Kurt-Schumacher-Straße

Fahrgasse

Braubachstraße

Römerberg. Die Aufstellung des Zugs erfolgt am Untermainkai. "Je nach Witterung rechnet der Veranstalter mit bis zu 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern", fügte ein Polizeisprecher hinzu. Rund um die Aufzugs-Strecke komme es zu "umfangreichen Verkehrssperrungen", hieß es weiter vonseiten der Polizei. Was damit gemeint ist, machte die Stadtverwaltung im Vorfeld deutlich: Der Stadtkern von Frankfurt werde "für den gesamten Fahrzeugverkehr - auch für Anlieger - gesperrt". Diese "Totalsperrung" soll am heutigen Sonntag von 7 Uhr an bis voraussichtlich 19 Uhr dauern.

Großer Fastnachtszug in Frankfurt: Anreise mit dem ÖPNV empfohlen