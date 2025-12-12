Neuer Stadtteil und Deckel über A661: Das ist bei Großprojekten in Frankfurt der aktuelle Stand

Frankfurt am Main - Frankfurt soll einen neuen Stadtteil bekommen und einen Deckel über einer Autobahn, wenn es nach den Stadtverordneten geht. Bis die Großprojekte Realität werden, wird es allerdings noch lange dauern.

Eines der Projekte betrifft die A661. © Michael Brandt/dpa

Das Stadtparlament hat die Weichen für die zwei Großprojekte gestellt. Worum es genau geht? An der A5 soll ein neuer Stadtteil entstehen, die A661 soll mit einem grünen Deckel überbaut werden.

Konkret haben die Stadtverordneten allerdings nur beschlossen, mit den Planungen zu beginnen.

Für die Einhausung der A661 wird das Planfeststellungsverfahren eingeleitet.

Die Autobahn teilt an ebenjener Stelle die Stadtteile Bornheim und Seckbach. Die Einhausung soll rund 1300 Meter lang sein. Eine Machbarkeitsstudie geht von Baukosten in Höhe von 690 Millionen Euro aus.

Frühester Fertigstellungstermin ist 2038.