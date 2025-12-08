Junge Frau rastet in Frankfurter Klinik aus und beißt Polizistin ins Gesicht

Frankfurt am Main - Eine 18-jährige Frau bat Sanitäter dringend um Hilfe: In einem Krankenhaus wurde sie dann plötzlich aggressiv und attackierte eine Polizistin!

Eine Streifenwagen-Besatzung rückte am Sonntagabend zu einer Frankfurter Klinik aus - dort wurde dann eine Polizistin unvermittelt attackiert. (Symbolbild) © Montage: TAG24, Boris Roessler/dpa

Der Vorfall ereignete sich am späten Sonntagabend und nahm im Frankfurter Bahnhofsviertel seinen Anfang: Die 18-Jährige wandte sich gegen 21.45 Uhr Hilfe suchend an eine Rettungswagen-Besatzung, wie die Polizei der Mainmetropole am Montag mitteilte.

"Sie berichtete, zuvor einer schweren Straftat zum Opfer gefallen zu sein", erklärte ein Sprecher. Die Frau wurde daher von den Einsatzkräften in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Zugleich wurde die Polizei alarmiert.

Rasch war eine Streifenwagen-Besatzung bei der Klinik. Die Beamten gingen daran, die 18-Jährige zu befragen, doch die Patientin rastetet völlig unvermittelt aus.

Sie griff eine Polizistin an, "biss der Beamtin in die Wange und trat ihr anschließend ins Gesicht", erklärte ein Sprecher. "Die 18-Jährige wurde daraufhin festgenommen und eine Blutprobenentnahme angeordnet", hieß es weiter.