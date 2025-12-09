S-Bahn-Chaos in und um Frankfurt: Mehrere Linien betroffen

Frankfurt am Main - Im S-Bahn-Verkehr in und um Frankfurt kommt es am Dienstag zu teils erheblichen Störungen, Verspätungen und Ausfällen.

Auf den S-Bahn-Linien S1, S3, S4, S5, S6 und S8 in und um Frankfurt kommt es am Dienstag zu Verspätungen und Ausfällen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) sind wegen einer Weichenreparatur im Bereich der Stationen Galluswarte und Messe gleich vier S-Bahnlinien betroffen. Auch der Verkehr zum Flughafen ist wegen einer anderen Störung betroffen.

Wegen der Weichenreparatur gebe es Störungen auf der S3, S4, S5 und S6. Züge müssten umgeleitet werden, Pendler auf Ersatzbusse ausweichen.

Dem RMV zufolge entfällt die S3 aus dem Taunus komplett. Die S4 werde umgeleitet. Mehrere Haltepunkte wie die Messe oder die Galluswarte entfielen. Die S5 fahre nur im 30-Minuten-Takt. Bei der aus Darmstadt kommenden S6 ende die Fahrt am Hauptbahnhof.

Die Störungen werden nach Angaben eines Bahnsprechers den ganz Tag anhalten. Ab Mittwochfrüh sollen die S-Bahnen wieder normal fahren.