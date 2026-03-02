Jahrelange Sperrung im Süden Frankfurts: Was heißt das für den Verkehr?

Grund ist der Neubau der dortigen Bahnbrücke. Auch Busse und Straßenbahnen fahren über Jahre andere Routen.

Ab diesem Montag kommt es auf der Mörfelder Landstraße zu einem großen Bauprojekt, ein Abschnitt wird bis 2029 voll gesperrt.

Konkret geht es um die Eisenbahnbrücke, die zwischen Breslauer Straße und Oppenheimer Landstraße über die Mörfelder Landstraße führt. Die Vollsperrung rund um die Brücke dauert bis 2029 an, wie die Stadt unlängst mitteilte.

Die Brücke ist in die Jahre gekommen. Laut den Angaben müssen sich bisher etwa Nah-, Fuß- und Radverkehr den nur rund 16 Meter breiten Durchgang unter der Bahnstrecke teilen.

Nun soll die Bahntochter DB InfraGO voraussichtlich bis Ende 2027 eine neue Brücke bauen, die mehr als 60 Meter weit sein soll. Finanzielle Unterstützung gibt es von der Stadt Frankfurt.

Ab 2028 soll die enge Straßenführung unter der Brücke verbreitert werden. Das Ziel: Der Verkehr soll flüssiger werden, auch Fuß- und Radwege sind auf beiden Straßenseiten unter der Brücke geplant.