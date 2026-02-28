Schlägerei in Frankfurt: Gruppe prügelt und tritt auf zwei junge Männer ein
Frankfurt am Main - Die Polizei ermittelt wegen "gefährlicher Körperverletzung", zwei Verdächtige wurden bereits festgenommen, nach drei weiteren Personen wird weiter gesucht.
Bei dem Fall geht es um eine Schlägerei, die sich im frühen Samstagmorgen im Frankfurter Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen ereignete, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte.
Demnach kam es gegen 5 Uhr in der Paradiesgasse zu einem Konflikt zwischen einer fünfköpfigen Gruppe und zwei jungen Männern, 24 und 29 Jahre alt.
Die Auseinandersetzung eskalierte: Die Gruppe ging geschlossen und mit Gewalt gegen die beiden Männer vor und traktierte diese mit Schlägen und Tritten.
Der 24-Jährige und sein 29 Jahre alter Begleiter "erlitten hierbei Verletzungen, unter anderem im Gesicht", wie ein Sprecher erklärte.
Prügelei in Alt-Sachsenhausen: Frankfurter Polizei sucht Zeugen
Demnach waren Polizisten bereits wenige Augenblicke nach Beginn der Schlägerei vor Ort. "Bei deren Eintreffen flohen die Tatverdächtigen", hieß es weiter. Es gelang den Beamten aber, zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 23 Jahren schon kurz darauf zu identifizieren und festzunehmen.
"Die Ermittlungen bezüglich der drei weiteren Tatverdächtigen dauern an", betonte der Polizeisprecher. Aus diesem Grund sollen Zeugen, die Hinweise zu der Prügelei in Alt-Sachsenhausen geben können, sich bitte unter der Telefonnummer 06975510800 bei der Frankfurter Polizei melden.
Titelfoto: Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler