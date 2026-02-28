Schlägerei in Frankfurt: Gruppe prügelt und tritt auf zwei junge Männer ein

Frankfurt am Main - Die Polizei ermittelt wegen "gefährlicher Körperverletzung", zwei Verdächtige wurden bereits festgenommen, nach drei weiteren Personen wird weiter gesucht.

Wie an Wochenenden üblich war die Frankfurter Polizei mit verstärkten Kräften in Alt-Sachsenhausen präsent, daher waren die Beamten rasch zur Stelle. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Bei dem Fall geht es um eine Schlägerei, die sich im frühen Samstagmorgen im Frankfurter Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen ereignete, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte.

Demnach kam es gegen 5 Uhr in der Paradiesgasse zu einem Konflikt zwischen einer fünfköpfigen Gruppe und zwei jungen Männern, 24 und 29 Jahre alt.

Die Auseinandersetzung eskalierte: Die Gruppe ging geschlossen und mit Gewalt gegen die beiden Männer vor und traktierte diese mit Schlägen und Tritten.

Der 24-Jährige und sein 29 Jahre alter Begleiter "erlitten hierbei Verletzungen, unter anderem im Gesicht", wie ein Sprecher erklärte.