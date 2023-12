Vor Silvester: Chirurg warnt vor irreversiblen Verletzungen durch Böller

Mit Blick auf die nahende Silvester-Nacht warnt ein Frankfurter Chirurg eindringlich vor schweren Verletzungen durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern. © Tobias Kleinschmidt/dpa

Christoph Hirche, Chefarzt der plastischen Hand- und rekonstruktiven Mikrochirurgie an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Frankfurt am Main, berichtet von Verbrennungen und Verletzungen vor allem an Händen, im Bereich des Brustkorbs und des Gesichts, weil kein ausreichender Abstand eingehalten und unvorsichtig mit Feuerwerk hantiert werde.

"Besonders unter Alkoholeinfluss und bei Verwendung von veralteten, selbst gebauten oder nicht-geprüften Feuerwerkskörpern entstehen schwerste Verletzungen, welche sofort behandelt werden müssen", so Hirche.

Doch auch bei schneller Behandlung durch Spezialisten: Oft tragen die Betroffenen trotz schneller ärztlicher Hilfe irreversible Schäden davon oder eine Wiederherstellung sei nicht mehr ganz möglich, sagt der Mediziner.

Wer sich schwere Weichteil- und Handverletzungen sowie Verbrennungen zuziehe, sollte sich untersuchen und behandeln lassen - und zwar von einem Expertenteam, rät Hirche.

Dies seien in der Regel plastische Chirurgen und Chirurginnen mit besonderer Expertise in der Mikro- und Handchirurgie.