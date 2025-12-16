Warnstreik an Uniklinik Frankfurt: "Einige Stationen werden vollständig geschlossen"

Frankfurt am Main - Wegen eines Warnstreiks wird es am Dienstag am Universitätsklinikum Frankfurt nach Angaben eines Klinikumssprechers zu erheblichen Einschränkungen kommen.

Die Frankfurter Uniklinik wird am Dienstag von 6 bis 22 Uhr bestreikt. © Boris Rössler/dpa

"Einige Stationen werden vollständig geschlossen, in vielen weiteren wird die betriebene Bettenzahl reduziert", teilte der Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Nach Angaben einer Sprecherin von ver.di Hessen seien das Pflegepersonal und andere Bereiche zum Warnstreik aufgerufen, nicht aber die Ärzte.

Elektive – also nicht zwingend notwendige – Operationen und andere Eingriffe müssten weitgehend abgesagt und verschoben werden, hieß es von der Uniklinik.

Mit der Gewerkschaft sei eine Vereinbarung für eine Notfallversorgung getroffen worden.