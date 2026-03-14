Mehrere Demos in Frankfurt: Rund 3.000 Menschen gehen auf die Straße

Frankfurt am Main - Von Frauenrechten bis Palästina: Im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran sind mehrere Gruppen in Frankfurt mit unterschiedlichen Anliegen auf die Straße gegangen.

Einige Teilnehmer hielten bei den Demonstrationen in Frankfurt Fahnen der iranischen Monarchie in die Höhe. © Hannes P Albert/dpa

Insgesamt nahmen nach Polizeiangaben rund 3.000 Menschen an Demonstrationen teil, wie die Polizei nach dem Ende aller Aufzüge am Abend mitteilte.

Im Kern verliefen die Demozüge friedlich und weitgehend störungsfrei. Eine Versammlung wurde laut Polizei aufgelöst, weil Teilnehmende antisemitische Parolen skandierten und auch nach Aufforderung der Polizei nicht damit aufhörten.

Gegen zwei Menschen wurden deswegen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei hatte sich darauf eingestellt, dass bei den unterschiedlichen Demos konträre Ansichten und ein hoher Emotionalisierungsgrad aufeinandertreffen könnten.

Die Beamten hatten insgesamt 15 Lagen gleichzeitig im Blick. Bei Störungen schritten sie von Anfang an offensiv ein.