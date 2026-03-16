Nachbarschaftsstreit eskaliert: Männer zücken Messer und Schusswaffen

Frankfurt am Main - Ein eskalierender Nachbarschaftsstreit hat in Frankfurt am Sonntagabend einen größeren Polizeieinsatz samt Straßensperre ausgelöst. Zwei Personen gingen mit Waffen aufeinander los.

Im Frankfurter Stadtteil Praunheim kam es aufgrund eines Nachbarschaftsstreits zu einem Großeinsatz der Polizei. (Symbolfoto) © 5vision media/dpa

Polizeiangaben zufolge trafen die Streitenden, ein 65-Jähriger und ein 29-Jähriger, gegen 20.25 Uhr auf der Straße aufeinander und bedrohten sich mit einem Messer und einer Schreckschusswaffe.

Der 65-Jährige floh daraufhin in seine Wohnung und wählte den Notruf.

Bei der Suche nach dem 29-Jährigen sperrte die Polizei am Sonntagabend zeitweise die normalerweise stark befahrene Ludwig-Landmann-Straße.

Die Beamten konnten den Mann in der Nähe festnehmen. In der Wohnung des 29-Jährigen wurde eine Schreckschusswaffe sichergestellt, in der Wohnung des 65-Jährigen ein Messer.

Den Männern wurde ein Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen.