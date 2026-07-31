Papagei, Mini-Kolibri oder Schmetterlinge: Diese Exemplare sind etwas Besonderes

Frankfurt am Main - In der Luft liegt ein beißender Geruch nach Mottenpulver, der Raum steht voll mit Holzschränken. Darin verbogen: mehr als 100.000 Vogel-Präparate - also etwa ausgestopfte Tiere, allerdings auch Skelette und Eier.

Der Kuba-Ara ist um das Jahr 1870 ausgestorben. © Boris Roessler/dpa

Gerald Mayr hebt ein ganz besonderes Exemplar aus der Schublade: "Das ist ein Kuba-Ara, ein Papagei von der gleichnamigen Insel. Diese Art ist um 1870 ausgestorben", sagt der Leiter der Ornithologie vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum zu dem seltenen Objekt.

Insgesamt gebe es weltweit nur noch weniger als 20 historische Präparate des bunten Vogels.

Ein anderes, deutliches kleineres Exemplar ist eine Hummelelfe von 1871. Das Tier, auch Bienenkolibri genannt, werde nur um die sechs Zentimeter groß.

"Das ist ziemlich selten inzwischen, davon haben wir auch nur zwei Stück. Das ist eines der kleinsten warmblütigen Wirbeltiere überhaupt", sagt Mayr, als er das Mini-Tier auf seiner großen Hand hält.

Ara und Kolibri sind lediglich zwei von mehr als 40 Millionen Objekten in den wissenschaftlichen Sammlungen Senckenberg. Diese befinden zum größten Teil in Frankfurt, aber auch in Städten wie Dresden und Görlitz.