Alle Stimmzettel ausgezählt: So hat Frankfurt gewählt!

Das vorläufige amtliche Endergebnis in Frankfurt bei den Kommunalwahlen steht fest. So haben die Menschen in Hessens größter Stadt am Sonntag gewählt.

Von Jenny Tobien

Frankfurt am Main - Die CDU hat bei den hessischen Kommunalwahlen laut vorläufigem amtlichem Endergebnis in Frankfurt die meisten Stimmen erhalten.

Das vorläufige amtliche Endergebnis für Frankfurt bei den Kommunalwahlen in Hessen steht fest. © Andreas Arnold/dpa Nach Angaben der Stadt kommt die Partei auf 25 Prozent der Stimmen, was einem Zuwachs von 3,1 Prozentpunkten im Vergleich zur Kommunalwahl 2021 entspricht. Die Grünen erreichen mit 20,8 Prozent (minus 3,8) Platz zwei. Die SPD landen mit leichten Verlusten (minus 0,4) bei 16,6 Prozent. Dahinter folgen die Linken mit 9,2 Prozent (plus 1,3 Prozent) und die AfD mit 8,2 Prozent (plus 3,7). Volt erzielt 4,8 Prozent (plus 1,1) und die FDP 4,6 Prozent (minus 3,0).

Ex-OB Peter Feldmann schafft es nicht ins Parlament

Frankfurts ehemaliger OB Peter Feldmann (67) wollte mit einer von ihm angeführten Liste ins Stadtparlament zurückkehren, erhielt aber nur 0,4 Prozent der Stimmen. © Sebastian Gollnow/dpa Der frühere Oberbürgermeister der Stadt, Peter Feldmann (67), wird laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis indes nicht wieder in die Stadtverordnetenversammlung zurückkehren. Die von ihm angeführte Liste "Frankfurt – Sozial!" hat nach der Auszählung nur 0,4 Prozent der Stimmen erhalten. Die 93 Plätze in der künftigen Stadtverordnetenversammlung verteilen sich so: CDU 23 Sitze, Grüne 19 Sitze, SPD 15 Sitze, Die Linke 9 Sitze, AfD 8 Sitze, Volt 5 Sitze, FDP 4 Sitze. Zehn weitere Parteien wie beispielsweise ÖkoLinX oder die Freien Wähler erhalten jeweils einen Sitz.

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