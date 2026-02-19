Kommunalwahl in Frankfurt und Hessen: Warnung vor Fake News auf Social Media

Wiesbaden/Frankfurt am Main - Im aktuellen Kommunalwahlkampf in Frankfurt und Hessen richtet der Landesverfassungsschutz einen geschärften Blick auf Fake News und Manipulationen auf Social-Media-Plattformen.

Bernd Neumann (59), der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen, warnt vor einer Manipulation des Kommunalwahlkampfs durch Fake News auf Social Media. © Lando Hass/dpa

Das Landesamt für Verfassungsschutz habe eine spezielle temporäre Organisationsstruktur geschaffen, um schneller Informationen zur Kommunalwahl am 15. März 2026 auszuwerten, teilte die Sicherheitsbehörde mit.

"Wir wissen bereits aus den Bundestagswahlen 2021 und 2025, dass Desinformation und Deepfakes im Wahlkampf massiv zunehmen", warnte LfV-Präsident Bernd Neumann (59). "Doch gerade auf kommunaler Ebene können manipulierte Videos oder gefälschte Meldungen eine gefährliche Wirkung entfalten, da sie in einem vertrauten Umfeld besonders glaubwürdig erscheinen."

Zudem hätten vor allem kleinere Gemeinden oft nicht die Ressourcen, um Desinformationen aktiv zu begegnen, ergänzte Neumann. Dies mache es im ländlichen Raum deutlich schwieriger, gezielte Falschmeldungen rechtzeitig zu entlarven.

Der Verfassungsschützer rief alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Informationen auf Social Media nicht unreflektiert zu verbreiten.