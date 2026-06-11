Koalition in Frankfurt steht: Dreierbündnis unter CDU-Führung mit Partner

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Frankfurt am Main wird in den kommenden Jahren von einer Koalition aus SPD, Grünen und der CDU als stärkster Kraft regiert. Volt wirkt als Partner mit.

Von Isabell Scheuplein

Frankfurt am Main - Frankfurt wird in den kommenden Jahren von einer Koalition unter Führung der CDU regiert.

Im Frankfurter Römer wird künftig eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD die Geschickte leiten. Volt wurde als Partner mit ins Boot geholt. (Archivbild)
Im Frankfurter Römer wird künftig eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD die Geschickte leiten. Volt wurde als Partner mit ins Boot geholt. (Archivbild)  © Andreas Arnold/dpa

Mit beteiligt sind Grüne und SPD, wie die Parteien mitteilten, die nun ihren Koalitionsvertrag vorlegten.

Die Partei Volt soll als Kooperationspartner mitwirken, sie behält auch ihren Sitz im hauptamtlichen Magistrat. 

Die CDU besetzt der Einigung zufolge den Posten des Bürgermeisters - der unter anderem Oberbürgermeister Mike Josef (43, SPD) vertritt und repräsentative Aufgaben hat. Hinzu kommen für die CDU drei Stadträte. 

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SPD und Grüne waren bereits an der bisherigen Koalition beteiligt, sie müssen Posten im hauptamtlichen Magistrat abgeben.

Volt wurde auf Wunsch der Grünen erneut beteiligt, für eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung ist dies eigentlich nicht nötig.

Im Koalitionsvertrag heißt es, die Partei nehme an Koalitionsrunden beratend teil. 

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa

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