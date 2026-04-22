Terminal 3 eröffnet: Das kostete der Mega-Bau und so viele Passagiere können jährlich abfliegen

Frankfurt am Main - Mit dem neuen Terminal 3 investiert Fraport rund vier Milliarden Euro in die Zukunft des Frankfurter Flughafens. Die Bauarbeiten dauerten länger als geplant –^ auch wegen der Pandemie.

So sieht die neue Check-in-Halle von Terminal 3 am Frankfurter Flughafen aus. © Andreas Arnold/dpa

Mit einem Festakt hat am Frankfurter Flughafen die Betreibergesellschaft Fraport ein neues Passagierterminal eröffnet.

Es ist für die Abfertigung von rund 19 Millionen Passagieren im Jahr ausgelegt und könnte theoretisch auf 25 Millionen Fluggäste ausgebaut werden. Das entspricht der Leistungsfähigkeit des viertgrößten deutschen Flughafens in Düsseldorf.

Der MDax-Konzern Fraport hat rund vier Milliarden Euro in das Terminal 3 im Süden des größten deutschen Flughafens investiert.

Geplant waren beim Spatenstich vor gut zehn Jahren zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro sowie eine Eröffnung bereits im Jahr 2022.

Der Bau hat sich vor allem wegen der Covid-Pandemie verzögert. Als erste Flugzeuge werden am Donnerstag (23. April) Maschinen chinesischer Airlines erwartet.