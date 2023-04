18.04.2023 06:22 Besonderer Rasse-Mix erleidet harten Schicksalsschlag: Gibt es eine zweite Chance für Kormi?

Kormi ist ein Neuzugang im Tierheim in Frankfurt am Main. Die Umstände, wie der Vierbeiner in die Schutzunterkunft kam, sind äußerst traurig.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Ein derart harter Schicksalsschlag tut auf die alten Tage ganz besonders weh. Doch trotzdem blieb er Hunde-Mann Kormi leider nicht erspart. Jetzt wartet der Rüde auf ein schönes Zuhause für seinen Lebensabend. Kormi ist ein Neuzugang in der Obhut des Tierheims in Frankfurt am Main. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e. V. Der kleine Vierbeiner ist ein Neuzugang in den Hallen des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 - und das mit stolzen 14 Jahren! Dennoch ist der kastrierte Dauerbrenner immer noch fit und kann ohne jeden Zweifel als rüstiger Rentner bezeichnet werden. Weniger lustig sind die Umstände, die Kormi in die Unterkunft im Stadtteil Fechenheim führten. Die Besitzerin der kleinen Fellnase verstarb kürzlich. Da sich schließlich niemand aus dem näheren Umfeld der Verstorbenen fand, der sich Kormi annehmen konnte oder wollte, musste er schweren Herzens ins Tierheim umziehen. Dennoch scheint sich der nicht ganz alltägliche Dackel-Schäferhund-Mix mit den wunderschönen Augen seine Freude am Leben bewahrt zu haben. Laut den Mitarbeitern des Tierheims gilt Kormi als völlig unkomplizierter Hund, der durchaus auch etwas für Hundeanfänger ist. Frankfurt Wetter April-Wetter in Hessen mit nächtlichem Frost und Schneefall Darüber hinaus kann er sehr gut mit seinen Artgenossen, ist stubenrein, sehr gut ans Autofahren gewöhnt und kann sogar problemlos für mehrere Stunden alleine zu Hause gelassen werden. Tod von Kormis Besitzerin nahm ihm nicht den Lebensmut: Darf er nochmal in ein neues Heim umziehen? Für seine bald 14 Jahre ist der Dackel-Schäferhund-MIx noch durchaus fit. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e. V. Dennoch sei erwähnt, dass bei der Erziehung des quirligen Vierbeiners hier und da doch etwas geschludert wurde. So sei seine Leinenführigkeit durchaus ausbaufähig. Zudem sind Kormi Grundkommandos scheinbar vollkommen fremd. Mit seiner charmanten Art und der Verbundenheit zu seinen Menschen, käme ihm aber im Traum nicht die Idee, ohne triftigen Grund Reißaus zu nehmen. Im Bezug auf seine Menschen muss Kormi zunächst die anfängliche Scheu ablegen. Sobald dies aber geschehen ist, ist er ein wahrer Schmuse-Automat, der seinen Liebsten auf Schritt und Tritt Folge leistet. Dabei sind ihm - vor allem altersbedingt - ruhige, langsame und vor allem nicht allzu lange Spaziergänge lieber als hochambitionierte Schnelllauf-Routen. Frankfurt Lokal Schwimmen "oben ohne" für Frauen in Frankfurt? So ist der aktuelle Stand Ob er mit Katzen gut verträglich ist, kann im Tierheim getestet werden, Kinder sollten hingegen mindestens fünf Jahre alt sein, um mit Kormi ausreichend gut klarkommen zu können. In der Hoffnung, dass sich sein Aufenthalt im Frankfurter Tierheim auf ein Minimum beschränkt, wäre Kormi eine ebenerdige Wohnung ohne viele Treppen am liebsten. Dackel-Schäferhund-Mix Kormi muss nicht permanent unterhalten werden und kann allein daheim bleiben Wer sich vom Motto "Old but Gold" angezogen fühlt, für den dürfte der rüstige Rentner mit dem Wunsch nach einem letzten, liebevollen Zuhause, genau der richtige Weggefährte sein. Interessenten, die Kormi eine zweite Chance bieten möchten, können sich auf verschiedenen Wegen an das Frankfurter Tierheim wenden. Möglich ist das unter den Rufnummern 069/423005 und 069/423006 oder per Kontaktformular.

Titelfoto: Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e. V.