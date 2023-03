Herzlos ausgesetzt und dem Schicksal überlassen: Gibt es ein Happy End für Husky Almira?

Frankfurt am Main - Wie kann das sein? Die wunderschöne Almira kam als Fundhund in das Frankfurter Tierheim , das nun nach einem liebevollen neuen Zuhause für die Husky-Dame sucht.

Dabei reichen kurze Spaziergänge ganz und gar nicht. Vielmehr brauchen Huskys mehrere Gassirunden pro Tag, die unbedingt auch von längerer Dauer sein sollten. Eine gewisse Sportlichkeit und möglicherweise auch Rasse-Erfahrung wären also begrüßenswerte Eigenschaften von etwaigen Adoptanten.

Huskys sind im Allgemeinen sehr liebevolle Wesen, die geistig sowie körperlich unbedingt gefördert werden müssen. Gelingt dies, erweisen sie sich als treue Alltagsbegleiter und Familienhunde. Zu beachten ist der rassetypische Bewegungsdrang der ursprünglichen Schlittenhunde, der ausreichend befriedigt werden will.

Was genau die Fellnase alles vor ihrer Zeit im Tierasyl durchmachen musste, ist infolge der Umstände nicht bekannt.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Almira ist etwa fünf Jahre alt und verfügt rassetypisch über einen ausgeprägten Bewegungsdrang. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Grundkommandos hat Almira in ihrem bisherigen Leben noch keine gelernt. An dieser Stelle besteht also dringender Nachholbedarf, der wegen ihrer Cleverness und Lernwilligkeit allerdings kein Problem für die Zukunft darstellt.

Zumindest hält die Fellnase ihren Innenzwinger sauber, was darauf schließen lässt, dass sie stubenrein ist.

Katzen mag Almira nicht sonderlich gerne. Mit ihren Artgenossen versteht sie sich da schon besser.

Falls Kinder im neuen Haushalt leben, sollten diese bereits mindestens zwölf Jahre alt sein, um mit der lebhaften und durchaus kräftigen Hündin umgehen zu können.

Wichtig ist außerdem zu erwähnen, dass man Almira nicht das Futter wegnehmen darf und darüber hinaus nicht stürmisch auf sie zulaufen soll. Wahrscheinlich hat sie diesbezüglich in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht.