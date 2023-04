Hund kam wegen Überforderung ins Tierheim: Darum ist bei Schönheit Lola Vorsicht geboten

Frankfurt am Main - Diese Schönheit ist durchaus mit Vorsicht zu genießen!

Lolas Blick ist man schnell mal eben verfallen, doch bei der Puli-Mix-Dame ist durchaus Vorsicht geboten. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Am Gründonnerstag machte der Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 bekannt, dass es einen weiteren Neuzugang in den eigenen Reihen gibt. Mit Lola gesellte sich eine Puli-Mix-Dame zum bunt gemischten Haufen im Frankfurter Tierheim hinzu.

Die dreieinhalb Jahre alte Hündin wurde in die Obhut der Tierfreunde abgegeben, weil ihre Vorbesitzer eigenen Angaben nach mit ihrer Haltung vollends überfordert waren. Dass das nicht zwingend eine Überraschung ist, liegt vor allem auch an den Rasse-Eigenschaften, die Pulis mit sich bringen.

Trotz ihrer eher kleinen Körpergröße gelten sie als sogenannte Hirtenhunde. Und auch wenn sie mittlerweile weitestgehend als Alltagsbegleiter gehalten werden, so haben Hunde wie Lola ihre tiefsten Instinkte noch lange nicht abgelegt.

Soll heißen: Die Hundedame verfügt über einen ausgeprägten Bewegungsdrang und ist voller Energie - und die gilt es stetig zu fördern und zu fordern. Da sie ihrem Wesen entsprechend aber zudem ausgesprochen clever, agil, gelehrig und wachsam sind, bringen Pulis alles mit, um dem Mensch ein treuer Begleiter zu sein.

Bei der süßen Lola ist aber trotz ihrer Optik wahrhaft Vorsicht geboten!