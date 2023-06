"Problemhund" verprügelt Artgenossen: Bekommt Malou trotzdem eine faire Chance?

Offenbach am Main - Es gibt Tierheim-Hunde , die nicht gänzlich ohne Probleme an neue Besitzerinnen und Besitzer vermittelt werden können. Ein durchaus schon extremeres Beispiel hierfür ist die Mischlingsdame Malou, die derzeit im Tierschutzverein in Offenbach am Main darauf hofft, eine faire Chance zu bekommen.

Die verantwortlichen Pfleger konnten aber bereits die ein oder andere Unart am Verhalten der Schönheit mit den spitzen Ohren feststellen. So kontrolliere und maßregele sie Menschen gerne mal. Zudem ist Vorsicht für ihr fremde Personen geboten.

Tierschutzverein Offenbach am Main

Mit kleinen Kindern ist die fast dreijährige Hündin absolut nicht verträglich. © Tierschutzverein Offenbach am Main

Wer sich nicht in der Lage dazu sieht, die Zügel bei der Hündin permanent stramm zu halten, der sollte von einer Adoption absehen. Denn nur so kann Malou in ihrem durchaus jungen Alter überhaupt noch lernen, sich auf neue Menschen einzulassen.

Wenn es um Artgenossen geht, kommt Malou mit selbstbewussten Rüden durchaus klar. Wenn ein Hund hingegen eher introvertiert agiert, kann es durchaus sein, dass er von ihr regelrecht verprügelt wird. Trotz aller Probleme stellen die Tierheim-Verantwortlichen aber glasklar heraus, dass die Vierbeinerin bei richtiger Führung eine absolut tolle Alltagsbegleiterin und eine folgsame Zeitgenossin sein kann.

Potenzielle Interessenten sollten also auf jeden Fall hundeerfahren und zusätzlich sportlich sehr ambitioniert sein, da Malou keineswegs eine Stubenhockerin ist. Abschließend wichtig zu wissen: Familien mit kleinen Kindern sollten von einer Adoption dringend absehen!

Es stellt sich lediglich die Frage, wer der äußerst temperamentvollen Lady mit liebevoller, aber auch bestimmter Art und Weise das Zusammenleben im Alltag zeigen möchte.

Wer sich dazu in der Lage sieht, kann mit dem Tierschutzverein in Offenbach unter der Rufnummer 069/858179 oder per E-Mail Kontakt aufnehmen.