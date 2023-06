Süßer Spaniel-Mix sucht ein neues Zuhause: Eine Sache sollten Interessenten aber unbedingt beachten

Im Tierschutzverein in Offenbach am Main gibt es einen kleinen Bewohner, der unbedingt ein neues Zuhause mit lieben Menschen sucht. Ist Bailey das Glück hold?

Von Angelo Cali

Offenbach am Main - Ein süßer Hunde-Fratz, der aber noch viel nachholen muss und will - das ist Bailey! Und der wartet im Tierschutzverein in Offenbach am Main auf einen neuen Besitzer. Eine Sache gilt es für potentielle Interessenten aber dringend zu beachten.

Bailey wartet im Tierschutzverein in Offenbach am Main auf ein neues Zuhause. © Tierschutzverein Offenbach e.V. Mittlerweile hat der Spaniel-Mix sechs Jahre auf dem Buckel und ist aus dem Teenager-Alter raus. Dennoch präsentierte er sich in der Pflegeeinrichtung als pfiffig, bewegungswillig und vor allem äußerst freundlich und aufgeschlossen. Seine Neugier lässt ihn problemlos und ohne große Zweifel auf Menschen zugehen, was aufgrund seiner soweit bekannten Vorgeschichte durchaus nicht selbstverständlich ist. Denn in seinem alten Zuhause wurde ihm wohl nur wenig Beachtung geschenkt. Es wird seitens des Tierheims in der hessischen Nachbarstadt von Frankfurt am Main stark davon ausgegangen, dass Bailey bisher lediglich im Freien leben musste und ihm die Teilnahme am familiären Alltag in einem geregelten Haushalt verwehrt blieb. Von der Welt hat er somit nicht viel gesehen - und das wirkt sich auch auf seine Erziehung aus. Allein bleiben kann der rund 42 Zentimeter große Rüde wahrscheinlich. Zumindest lässt dies sein Verhalten vermuten. Doch ist ein Besuch in der Hundeschule dringend notwendig, da ihm das notwendige Hunde-ABC grundlegend abgeht.

Spaniel-Mix Bailey ist für einen Hund seiner Rasse zu schwer: Neue Besitzer müssen Diätplan einhalten