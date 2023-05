Der süße Lucky sucht ein Zuhause, allerdings hat es der pfiffige Kerl faustdick hinter den Ohren

So lieb kann Lucky sein. Wenn ihm etwas nicht passt, kann sich seine Laune aber in kürzester Zeit massiv ändern. © Tierschutzverein Wiesbaden u.U. e.V.

Da der fünfjährige Rüde in seinem alten Zuhause alles bestimmen konnte und dort jeder nach seiner Pfeife tanzte, erwartet er auch jetzt, dass sich alles um ihn dreht.

Schlau und gewitzt, wie Lucky nun einmal sei, bekäme er auch zumeist das, was er will. Sollte dies jedoch nicht der Fall, dann verwandele sich der Hund in den "bissigen, cholerischen, übelst schlecht gelaunten Terrier auf diesem Planeten", berichten die Mitarbeiter des Wiesbadener Tierheims mit leichtem Augenzwinkern.

Aber damit noch lange nicht genug, denn Lucky könne ein richtiger Trotzkopf mit sehr, sehr langem Atem sein. Denn wenn andere Hunde nach einer Auseinandersetzung mit ihren Menschen schnell wieder in Harmonie und Normalität zurückkehren wollen, ist bei dem kleinen Giftzwerg noch lange nicht Schluss.

Lucky habe ein Gedächtnis wie ein Elefant und sei sehr nachtragend, sagen die Tierpfleger. Er könne stundenlang vor sich hin motzen, bis es ihm irgendwann einfach zu langweilig sei und er von sich aus wieder den Kontakt suche.