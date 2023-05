Toller Terrier muss für gewaltigen Fehler büßen: Bekommt Trixie eine neue Chance?

Trixie kam aufgrund von Überforderung ins Tierheim in Frankfurt am Main. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Erst kürzlich führte sie ihr Weg in das Tierheim im Stadtteil Fechenheim von Frankfurt am Main. Der Grund hierfür war so einfach wie frustrierend. Ihre Vorbesitzer waren schlichtweg überfordert mit der quirligen Jack-Russel-Terrier-Mix-Dame, wie ein Sprecher des Frankfurter Tierasyls berichtet.

Der erst fünf Monate alte Welpe ist nicht nur aufgrund seines Alters, sondern auch Rasse-typisch äußerst umtriebig, agil und bewegungsfreudig. Da die einstigen Halter der Vierbeinerin mit alldem aber allem Anschein nach nicht zurechtkamen, blieb schließlich keine andere Konsequenz, als sie in die Obhut wahrer Tierkenner zu geben.

Mit der kleinen Maus richtete der ungewollte Umzug aber so einiges an. So sei Trixie zunächst extrem scheu und zurückhaltend gewesen. Jede Menge Überzeugungsarbeit war nötig, um ihr wahres Wesen an den Tag zu bringen.

Doch als dem endlich so war und Trixie bemerkte, dass man ihr nichts Böses wollte, demonstrierte sie, wie verspielt, nett, zutraulich und freundlich sie im Grunde genommen sein kann.