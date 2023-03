Trauriger Tierheim-Dauergast: Wer gibt der "liebenswerten Dampfwalze" eine Chance?

Mainz - Das Tierheim in Mainz sucht schon seit Längerem nach einem neuen Zuhause für Tasha, einer schon etwas reiferen American-Stafford-Dame.

American-Stafford-Dame Tasha ist zwar schon etwas älter, was man ihr aber weder ansieht noch anmerkt. © Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.

Geboren wurde die Hündin am 11. Juli 2013, sie feiert also in diesem Jahr bereits ihren zehnten Geburtstag.

Ihr Alter sei Tasha aber nicht anzusehen und schon gar nicht anzumerken, betonen die Mainzer Tierpfleger. Demnach liebe sie ausgedehnte Spaziergänge. Und sie fände schnell Zugang zu Menschen und sei einfach "liebenswert".

Allerdings sei Tasha auch ein Einzelhund. Sie mag eben nicht jeden Artgenossen. Mit einigen Rüden im Tierheim käme sie allerdings sehr gut klar.

In diesem Zusammenhang berichten die Tierpfleger von einer herzerwärmenden Geschichte. So kümmere sich Tasha ganz rührend um den vorsichtigen und sehr unsicheren Ares, ebenfalls ein American Stafford.

Sie sei sogar so etwas wie seine "Therapeutin", lade ihn zum Spielen ein und versuche alles, um Ares den Aufenthalt im Tierheim so angenehm wie möglich zu machen.