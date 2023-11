24.11.2023 09:26 An Fußgängerampel von Laster erfasst: Frau (†80) stirbt noch an Unfallstelle

In Frankfurt-Bornheim wurde am Donnerstag eine 80-Jährige von einem Lastwagen erfasst und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Im Frankfurter Stadtteil Bornheim ist am Nachmittag des gestrigen Donnerstags eine 80 Jahre alte Frau von einem Lastwagen erfasst und so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Frau (†80) hatte die Straße überquert und war dabei von dem Lastwagen erfasst worden. © 5vision.media Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Frankfurter Polizei. Passiert ist das Ganze gegen 16.30 Uhr im Bereich der Kreuzung der Saalburgallee und der Wittelsbacherallee. Laut einem Sprecher der Polizei hatte die Seniorin wohl versucht, dort an einer Fußgängerampel die Straße zu überqueren. Noch sei dabei unklar, für wen die Ampel Rot zeigte und ob die Frau möglicherweise versucht hatte, bei Rotlicht über die Straße zu laufen. Der Bereich rund um die Unfallstelle blieb bis in die Abendstunden gesperrt.

Titelfoto: 5vision.media