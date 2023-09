Mann (59) will Oberleitung an Bahnstrecke reparieren, doch die steht unter Strom!

Bei einem Nebengleis südlich von Frankfurt am Main kam es am Montag zu einem verhängnisvollen Arbeitsunfall: Ein 59-Jähriger erlitt einen Stromschlag und wurde schwer verletzt. © 5VISION.NEWS

Das Unglück ereignete sich am gestrigen Montag gegen 10 Uhr bei einem Nebengleis an der Bahnstrecke in Höhe der Isenburger Schneise, wie die Bundespolizei in Frankfurt nun mitteilte.

Demnach war eine Gruppe von vier Arbeitern im Einsatz, um Reparaturarbeiten an der dortigen Oberleitung durchzuführen.

Aus noch unbekannter Ursache erlitt dabei ein 59-Jähriger einen Stromschlag. Der Mann wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten ihn auf schnellstem Weg in eine Klinik im nahe gelegenen Offenbach am Main.

"Die anderen drei an der Unfallstelle anwesenden Bahnmitarbeiter standen unter Schock und wurden von einem Krisen-Interventionsteam betreut", fügte ein Sprecher hinzu.