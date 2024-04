Auto kracht gegen Oberleitungs-Mast: Vier Schwerverletzte in Frankfurt

Frankfurt am Main - Vier Autoinsassen wurden schwer verletzt: Auf der Hanauer Landstraße im Osten von Frankfurt am Main kam es am gestrigen Ostermontag zu einem verhängnisvollen Unfall .

Der Oberleitungs-Mast wurde durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) berichtete später von einer "Fahrstromstörung". © 5VISION.NEWS

Demnach war ein Audi Avant A6 bei einer Fahrt in stadtauswärtiger Richtung aus noch unbekannter Ursache in Höhe der Hausnummer 477 gegen einen Oberleitungs-Mast am Straßenrand gekracht. Am Steuer des Unfallwagens saß ein 28-jähriger Fahranfänger, wie ein Sprecher sagte.

"Durch den Zusammenstoß verletzten sich die Insassen sowie der Fahrer des Fahrzeugs schwer", hieß es weiter vonseiten der Polizei. Der junge Audi-Fahrer und seine drei Beifahrer seien alle vom Rettungsdienst in nahe liegende Krankenhäuser gebracht worden.

An dem A6 entstand nach Einschätzung der Ermittler Totalschaden. Fotos von der Unfallstelle zeigen zudem, dass nicht nur die Front des Autos massiv beschädigt wurde. Auch der Oberleitungs-Mast wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes verbogen.

Aufgrund der Schäden an dem Mast der Straßenbahn-Oberleitung musste in der Folge der Strom im Bereich des Unfallorts zeitweise abgestellt werden. Der Straßenbahnverkehr in der Straße sei deshalb vorübergehend zum Erliegen gekommen.

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) berichtet vor diesem Hintergrund in der Nacht zum heutigen Dienstag auf X von einer "Fahrstromstörung", welche zu Fahrtausfällen bei den Straßenbahnlinien 11 und 12 führte.

Beide Linien fahren durch die Hanauer Landstraße.